Cagliari, Tocco (Forza Italia): “Scelta giusta spostare le sezioni del voto in una sede più accessibile”.

Le sezioni elettorali che finora si trovavano nella scuola “Giovanni Spano” di via Falzarego 28 saranno spostate al liceo classico “Siotto Pintor” di viale Trento 97, sede più accessibile per anziani e persone con disabilità.

La decisione, approvata dalla Commissione elettorale comunale, accoglie le richieste dei cittadini ed è in linea con una proposta avanzata già alcuni anni fa da Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia in Comune, che aveva sollecitato il trasferimento proprio per motivi di accessibilità.

Tocco definisce la scelta «di buon senso» e sottolinea che garantire a tutti il diritto di voto senza ostacoli è un segno di civiltà e partecipazione democratica.

Nei prossimi giorni gli elettori riceveranno per posta un’etichetta da applicare sulla tessera elettorale con il nuovo indirizzo dei seggi.