Monserrato, doppia fascia tricolore al petto per la neo centenaria Anna Maria Melosu: gli auguri speciali sono arrivati anche da Sorgino.

Il sindaco Tomaso Locci: “Mi sono recato a portare gli auguri personali e dell’amministrazione dalla signora Anna Maria Melosu, che recentemente ha compiuto 100 anni.

Mi ha fatto tanto piacere vederla in gran forma e ricca di energie. La signora Anna Maria vive a Monserrato con sua figlia, rappresenta uno splendido esempio per tutti i nostri concittadini anziani e non solo”.

“E’ stata una graditissima sorpresa – prosegue Locci – trovare la signora Anna Maria in compagnia della signora Montisci, una 95enne in grandissima forma anche lei”.

Assieme a Locci erano presenti il Presidente del Consiglio Ignazio Tidu e la rappresentante del Comune di Sorgono in sostituzione del sindaco, che hanno partecipato alla visita.