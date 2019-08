“Il punto di ristoro sulla Sella del Diavolo? Trasformato in una discarica, uno schifo”

I super cafoni della spazzatura colpiscono ancora, stavolta non risparmiano neanche la Sella del Diavolo.

A denunciare l’accaduto è il nostro lettore Roberto:

“Questa mattina mi sono fatto una bella passeggiata sulla Sella del Diavolo. Meraviglioso il sentiero, ma arrivato in cima ecco l’amara sorpresa: nella casetta realizzata come punto di ristoro ho trovato un immondezzaio, uno schifo, vandali che non hanno rispetto di niente. Sono davvero disgustato da questi criminali, e poi vogliono vietare le mountain bike sulla Sella? Non ho parole”.