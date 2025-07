Il pianoforte del Businco è pronto per suonare nuovamente: Marco Carreras di Serdiana ha riparato gratuitamente lo strumento vandalizzato qualche giorno fa.

“Oggi abbiamo esperimentato che, alla malvagità, alla cattiveria, all’inciviltà, al vandalismo puro che ci ha privato per una decina di giorni del dono della musica attraverso il suono del pianoforte che si trova nella hall dell’Ospedale Oncologico A. Businco, si doveva dare una sola risposta, il bene e la gentilezza che ci ha raggiunto attraverso le mani, l’arte, la professionalità e il cuore di Marco Carreras di Serdiana che lo ha aggiustato gratuitamente”. Con queste parole Maria Dolores Palmas annuncia la bella notizia: “Il bene circola con leggerezza e alla luce del sole, il male viaggia di nascosto e al buio…

Il pianoforte è stato acquistato grazie alla solidarietà, all’attenzione e alla cura che l’associazione “Uniti per la vita” ha per ogni ospite del nostro Presidio Ospedaliero.

Auguriamo, a chi ha messo in atto un’azione tanto malvagia, di scoprire quanto è arricchente vivere alla luce del sole donando anche una piccola parte del proprio tempo e della propria professionalità per rendere il nostro angolo di mondo un luogo migliore”.