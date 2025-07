Cagliari perde un’altra persona conosciutissima e apprezzata da tutti gli avventori della nota Trattoria Lillicu. Se ne è andato lo storico collaboratore Efisio.

Commosso il saluto che uno dei titolari, Francesco Zucca, gli ha voluto dedicare: “Ciao Efisio. Oggi se ne va una persona speciale. Un uomo semplice e sincero, che per tanti anni ha collaborato nella Trattoria Lillicu, con il cuore sempre al servizio degli altri.

Lo ricorderò per la sua simpatia, la dedizione con cui ha vissuto il lavoro, per il rispetto che sapeva trasmettere, per le nostre serate post lavoro con spaghetti aglio e olio, per le partite a carte….

Ora sei di nuovo con il tuo carissimo fratello Aldo”.