Prima dei soccorsi, il giovane autista è stato aiutato da due uomini di passaggio che hanno avvisato il 118 e lo hanno aiutato a uscire dal mezzo.

Transitavano lungo la sp 17 ieri pomeriggio quando si sono imbattuti in un furgone che trasportava biancheria ribaltato: a bordo c’era ancora l’autista visibilmente scosso per quanto appena accaduto. “Per fortuna, nonostante la dinamica, non ha riportato gravi conseguenze fisiche e questa è la nota positiva” ha spiegato pubblicamente M.M., uno dei due uomini che ha soccorso il conducente.