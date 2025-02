Cagliari, la gestione della viabilità e dei parcheggi nella città continua a scatenare polemiche tra i residenti, che denunciano una disparità di trattamento nell’applicazione delle norme da parte degli organi preposti. A sollevare la questione è Grazia C., residente in via Andrea Galassi, che racconta a Casteddu Online un episodio emblematico avvenuto nei giorni scorsi: un operatore della municipale, accompagnato da un carro attrezzi, ha multato e rimosso diverse auto parcheggiate lungo la via nel tardo pomeriggio. A essere colpite sono state soprattutto utilitarie di genitori, nonni e babysitter che accompagnano i bambini con disabilità al vicino centro medico specializzato. “Le macchine rimosse erano piccole utilitarie vecchie, con i seggiolini dentro, parcheggiate per il tempo necessario alla terapia dei bambini” racconta. Alla sua rimostranza, l’operatore avrebbe reagito in modo brusco, minacciando di multarla per intralcio al suo lavoro. Atteggiamento che appare ancora più sconcertante se confrontato con la situazione che si sta verificando nei pressi di palazzo Doglio, dove SUV e auto di lusso vengono lasciati in sosta vietata senza che vi sia un intervento altrettanto tempestivo da parte delle autorità. “Morale della favola: a palazzo Doglio i SUV della Cagliari bene parcheggiano impuniti dove vogliono, forse perché fanno girare l’economia dei locali di svago. In via Galassi, periferia di Cagliari, le mamme dei bimbi speciali devono stare attente a non dare fastidio mentre aspettano che finisca l’ora di terapia del proprio bimbo” – Questa è la Cagliari che NON vorrei – conclude amareggiata.