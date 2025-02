Attenzione costante per la salute di Papa Francesco, affetto da una polmonite bilaterale e ricoverato dallo scorso 14 febbraio al Policlinico Gemelli di Roma. “Le condizioni cliniche del Santo Padre nella loro criticità dimostrano un lieve miglioramento”, si legge nella nuova nota della sala stampa vaticana. “Anche nella giornata odierna non si sono verificati episodi di crisi respiratorie asmatiforme e alcuni esami di laboratorio sono migliorati. Il monitoraggio della lieve insufficienza renale non desta preoccupazione. Continua l’ossigenoterapia – conclude il bollettino – anche se con flussi e percentuale di ossigeno lievemente ridotti”. Preghiere e fedeli da tutto il Mondo per il Santo Padre, che in questi ultimi ha dovuto affrontare momenti particolarmente delicati dovuti a crisi respiratorie e una forte anemia.