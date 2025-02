Un tragico incidente ha spezzato questo pomeriggio la vita del giovane sergente maggiore di Cabras Davide Camedda. Uno schianto che non ha lasciato scampo al 44enne, morto nell’impatto contro un camion sulla 198 a Nurri. Una comunità sconvolta da una perdita ingiusta e improvvisa, che trova sfogo al proprio dolore nelle parole del Sindaco Andrea Abis: “Un bravissimo ragazzo e una persona perbene”, scrive Abis. “Conduceva una vita pacata e ritirata, sempre legato al paese dove tornava di frequente. Tutta la comunità di Cabras si stringe attorno alla famiglia, benvoluta, in questo momento di dolore.”E poi un appello alla sicurezza sulle strade sarde: “Purtroppo, questo così come altri episodi ci invitano alla massima attenzione sulla messa in sicurezza delle nostre strade”. Camedda, amatissimo da amici e colleghi, lascia il padre, il fratello e la sua compagna.