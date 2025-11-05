Commuove ed è allo stesso tempo un vero e proprio giallo la storia di Magic, un bellissimo cucciolo che da Cagliari è stato ritrovato a Petra Ligure ma senza il suo padrone, il clochard Renè. Della vicenda si è occupato il programma Rai “Chi l’ha visto?”.

“Il cane si chiama Magic e viveva in camper a Cagliari con il suo padrone, il clochard Renè, che non si trova”, l’appello di Adozioni Animali Lombardia.

“Il cane è stato recuperato munito di guinzaglio nella stazione di Petra Ligure, ha chip con numero di telefono (pare della asl di Cagliari, perché René non ha telefono e, infatti ieri a quel numero non ha risponsto nessuno) per cui il cane è stato trasferito a 10 km nel canile di Albenga.”