La Sardegna di nuovo protagonista di un gioco televisivo, questa volta “La Ruota della Fortuna” su Canale 5 condotto da Gerry Scotti.

Alla “Ruota delle meraviglie” è arrivato un professore di Selegas, Gabriele Casti. È riuscito a sfruttare la preziosa occasione di girare la ormai nota ruota e – accompagnato in studio dal papà- è riuscito con tanta emozione e bravura a portarsi a casa la bella cifra di 37300 euro. In un periodo così difficile per tanti e con un lavoro bellissimo e soddisfacente ma sicuramente che non rende ricchi, il giovane professore può ritenersi davvero soddisfatto. L’appuntamento ora è per domani sera, e chissà che Gabriele non riesca a replicare il successo ottenuto in questa emozionante puntata.