Tragedia nella notte a Villa San Pietro. Un uomo di 46 anni, Andrea Cammisuli di Pula, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo il viale Sardegna, dove la sua BMW Serie 3 è finita contro una rotatoria.

L’auto, per cause ancora da chiarire, ha sbandato improvvisamente e si è schiantata con violenza contro il cordolo. L’impatto è stato devastante. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori del 118, che hanno trasportato l’uomo d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Nonostante i tentativi di rianimarlo, il quarantaseienne è morto poco dopo per le gravi ferite riportate.

I carabinieri di Pula hanno eseguito i rilievi e stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, dall’alta velocità a un possibile malore.