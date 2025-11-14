È ancora in giallo la morte di Clemente Marzullo, ucciso in un vero e proprio agguato a Cali, in Colombia. Secondo le prime ricostruzioni il 47enne di Acerra, che lavorava per una ditta di import-export, è stato colpito con 5 colpi di pistola lo scorso martedì mentre scendeva dal suo furgone.

A confermarlo anche l’Ambasciata Italiaba di Bogotà. Anche le autorità colombiane indagano sull’accaduto: non c’è infatti ancora un movente ma sembrerebbe che i sicari fossero a bordo di una moto. Intanto la sorella della vittima ha sporto denuncia anche in Italia.