Tragedia oggi pomeriggio a Stoccolma. Attorno alle 15 un autobus è finito contro una fermata. Secondo quanto riportato dal sito Svt l’autista del mezzo è stato arrestato per omicidio colposo.

“Ci sono diversi feriti gravi, al momento non sappiamo quanti. Stiamo aiutando il personale dell’ambulanza sul posto”: le parole di Oscar Davila dei servizi di soccorso riportate dal quotidiano svedese Aftonbladet.

Il premier svedese Ulf Kristersson: “Sono stato informato che diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite ad una fermata dell’autobus a Stoccolma. Non sappiamo ancora le cause di questo, ma al momento i miei pensieri vanno prima di tutto alle persone coinvolte ed alle loro famiglie”

