Il maltempo non arretra e torna Harry: mare in burrasca, mareggiate e venti fortissimi flagellano la Sardegna. Ancora pioggia in abbondanza e nei prossimi giorni l’evolversi della situazione potrebbe generare una analoga situazione già vissuta poche settimane fa.

Intanto scatta l’allerta della protezione civile per oggi e i comuni annullano le sfilate di carnevale e chiudono parchi e cimiteri.

Non solo: raccomandazioni per i cittadini sono divulgate dalle istituzioni locali per la sicurezza dei cittadini. “Considerate le attuali condizioni meteorologiche caratterizzate da forti raffiche di vento, si invita tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione negli spostamenti, limitando le uscite allo stretto necessario.

Si raccomanda in particolare di evitare il transito e la sosta in prossimità di alberi ad alto fusto, parchi, aree verdi e strutture potenzialmente esposte a caduta di rami o detriti” spiegano le amministrazioni.

“Prestare attenzione a impalcature, cartellonistica, pali della segnaletica e linee elettriche, moderare la velocità alla guida e mantenere la massima prudenza.

Si invitano inoltre tutti i proprietari e residenti di immobili con balconi, terrazzi, pensiline o spazi esterni a mettere in sicurezza o spostare all’interno vasi, arredi da esterno, oggetti e suppellettili che potrebbero essere sollevati dal vento.

Verificare la stabilità di tende da sole, antenne e strutture leggere, assicurarsi che nulla possa cadere o essere trascinato in strada, causando pericolo per persone o veicoli”.