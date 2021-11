Il magico show della neve in mezza Sardegna, fiocchi bianchi anche sotto gli 800 metri da Aritzo a Desulo (VIDEO)

La neve ricopre metà Sardegna, dal Nuorese al Sassarese, arrivando anche al nord, città imbiancate anche sotto gli ottocento metri. Da Aritzo a Desulo, da Seui a Villagrande Strisaili, con la Ss 131 fuori uso sin dall’altezza di Campeda. Per non parlare del Bruncu Spina e dei passi di Tascusì e di Su Separadorgiu: temperature sottozero e primo vero antipasto dell’inverno arrivato in anticipo. Fonni regala paesaggi fiabeschi, in tutta la Barbagia di Seulo si battono i denti. Nel nostro video reportage tutte le principali nevicate delle ultime ore nell’Isola. E la neve è destinata a cadere anche nelle prossime ore e nella giornata di domani, martedì 30 novembre: la Protezione Civile ha diramato infatti una nuova allerta meteo lunga più di trenta ore.

l momento si segnalano possibili rallentamenti per mezzi in azione su alcuni tratti delle province di Nuoro, Sassari e Sud Sardegna.

È stata riaperta al traffico con senso unico alternato la strada statale 389 Var “Nuoro Lanusei” chiusa in precedenza a causa un mezzo in carreggiata all’altezza di Villagrande Strisaili (km 44).

Chiusa al traffico tra il km 0 e il km 15 la strada statale 295 “di Aritzo” dove il maltempo ha provocato la caduta di alcuni alberi nel territorio di Tonara.

Sono interessate dalla presenza di neve ma comunque transitabili con rallentamenti le strade statali 128 “Centrale Sarda” all’altezza di Isili, 387 “del Gerrei” tra Sant’Andrea Frius e Ballao, 198 “di Seui e Lanusei” e 389 “di Buddusò e del Correboi”.

Transitabile con rallentamenti anche il tratto di Campeda della strada statale 131 “Carlo Felice” dove i mezzi sono in azione, in particolare all’altezza di Macomer