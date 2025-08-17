Un addio arrivato proprio di sabato, in prima serata. Pippo Baudo è riuscito ad essere protagonista ancora una volta stravolgendo palinsesti e creando attorno a sè un’ondata immensa di amore e gratitudine. In queste ore sono tantissimi gli artisti e i colleghi che hanno voluto ringraziare e salutare il re dei presentatori, scomparso a 89 anni dopo un ricovero al Policlinico Campus Biomedico di Roma. Con lui le figlie Dina e Tiziana, la sua collaboratrice storica che non lo ha lasciato un attimo in tutti i momenti più difficili della malattia e anche uno storico partner lavorativo, lo scenografo Gaetano Castelli.

Stamattina è stata aperta la camera ardente in forma privata nel Campus Biomedico, mentre da domani tutti potranno salutare l’amatissimo Pippo al Teatro Delle Vittorie, tributo voluto fortemente dai vertici della Rai.

Sono già tanti i volti noti della tv che hanno raggiunto Super Pippo per salutarlo. Lorella Cuccarini, una delle sue pupille, che con lui ha vissuto momenti professionali indimenticabili. “Grazie a te la mia vita è stata piena di soddisfazioni e i miei sogni di bambina si sono avverati”, le parole della showgirl. “Lavorare al tuo fianco e imparare da te è stato un privilegio unico.”

E poi Enrico Brignano, visibilmente commosso anche ai microfoni della Rai. “L’ho sempre considerato un consigliere prezioso”, ha detto il comico.

Non si contano i messaggi d’amore e d’affetto da parte di chi deve moltissimo a Super Pippo per la carriera luminosa che poi ha intrapreso.

“Ci sono uomini che in questa vita e in questa terra hanno lasciato un segno indelebile per il loro talento e la loro genialità”, le parole di Laura Pausini.

“Uno di loro è diventato 32 anni fa l’uomo che mi ha cambiato la vita, scegliendomi a soli 18 anni tra le nuove voci di Sanremo 93 e da quel momento non mi ha mai lasciata, mai.

È diventato un mio famigliare.

Il lutto che vivo stasera è inspiegabile e profondo. Pippo GRAZIE.

Te lo dico da tua pupilla, da tua amica e da tua fan. È stato un onore e un privilegio conoscerti e salutarti in questo nuovo viaggio della tua vita verso la luce mi fa sentire piccola ma vicina alla tua anima.

Riposa in Pace. Per fortuna sono riuscita a dirtelo tante volte: Ti voglio tanto bene”.

Immancabile Giorgia, con la quale ha sempre avuto un rapporto speciale. “Mi consola che le cose ce le siamo dette fino all’ultimo, con tutto l’affetto possibile”ha scritto la cantante romana. “lascio un grazie grande per la passione con cui hai sempre fatto la tua arte, per quello che hai dato per quello in cui hai creduto, e per quello che hai fatto per me, “ci hai inventati tu”.

Non mancano i messaggi di Carlo Conti, “Con te si è spenta la tv”, di Gerry Scotti “Grazie di essere stato nella vita di tutti noi”, e dell’amica Mara Venier: “Questa notizia è stata per me devastante, mi è sempre stato vicino”.

Pippo farà ritorno nel suo paese natale, Militello in Val di Catania, dove mercoledì pomeriggio si terranno i funerali nel Santuario Madonna della Stella, dove da ragazzo aveva fatto il chierichetto e servito messa. Il giorno delle esequie, come deciso dal sindaco, sarà lutto cittadino.

Foto del nostro partner QN