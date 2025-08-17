Cagliari, come erano belle le Città Mercato: in migliaia a spinte nei negozi, ora a Pirri la cattedrale nel deserto.

Nella bellissima foto ricordo di Roberto Mureddu, la folla brulicante alla Città Mercato di Pirri: “C’era chi passava anche un giorno intero a curiosare e a comprare nei negozi”. Ora il raddoppio è fermo al palo da anni, mentre l’arrivo di Ikea e del Fass Center di Elmas rischiano di affossare per sempre i centri commerciali del capoluogo. Addio “vasche” e affari? Questa era l’insegna storica con la scritta in rosso, immortalata nel gruppo Fb “La voce di Pirri”. Chi passa ora in auto nei paraggi, vede una specie di ecomostro, dove resiste solo l’autolavaggio. Conad è andata via da un pezzo, stradicando anche i posti di lavoro di molti cagliaritani. La rinascita più volte sbandierata, non è mai decollata. La variante urbanistica sta nell’arioa, i lavori non partonop, nessun o investe più a Cagliari. E oltre ai centri commerciali già esistenti, dall’anno prossimo apre il mega Fass Center a due passi dall’aeroporto di Elmas. Ci sarà la grande Ikea, ci sarà Leroy Merlin e tantissimi altri negozi e ristoranti. A Cagliari solo ricordi e tanta nostalgia, in quei parcheggi un tempo contesi pra è rimasto glacialmente il nulla.