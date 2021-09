Il grande nuoto ad Alghero: arriva il campionato italiano paralimipico

Venerdì 17 Ore 11.00 presso la Sala della Fondazione di Alghero, al Quarter, si terrà la presentazione dell’8^ campionato italiano di nuoto paralimpico in acque libere e 8^ Freedom in Water.

La manifestazione, in programma nelle acque di Mugoni, a Porto Conte, il prossimo 18 settembre, assegna il Titolo di Campione Italiano Paralimpico in acque libere ed è valida come tappa nazionale del circuito FIN che assegnerà il titolo a fine stagione.

La conferenza stampa sarà anche occasione per presentare anche la tappa di Coppa Len, coppa europea in acque libere, in programma ad Alghero il 9 ottobre, che vedrà la presenza di numerose medaglie olimpiche e i migliori atleti al mondo nella disciplina open water.