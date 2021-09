“Io, mamma single sotto sfratto a Quartucciu: niente aiuti dalla banca e un mutuo di 35 anni è follia”

Trentanove anni, single, figlia a carico, lavoratrice in un call center e contratto a tempo indeterminato. Referenze più che valide, quindi, anche per chi deve cambiare casa e vorrebbe acquistarne una nuova ma necessità di un mutuo. E invece no. Stefania Oggiano, 39 anni, vive a Quartucciu: “Bilocale di sessanta metri quadri, abito insieme a mia figlia e pago 450 euro al mese di affitto. Purtroppo, ho scoperto sulla mia pelle che la banca non ti agevola quando chiedi un mutuo. Gli attuali proprietari, nonostante sia in regola con i pagamenti, tra due mesi mi sfratteranno. Il tempo per liberare l’appartamento è poco”, spiega la donna. Che racconta l’odissea che ha vissuto dal momento in cui ha messo piede nella banca: “Non ci sono agevolazioni se hai superato i 36 anni. Non ci sono agevolazioni se hai un reddito basso. Avere figli a carico è addirittura un’aggravante. Mi hanno detto che il mio tuo reddito è troppo basso, ho pure figli a carico, poi mi hanno chiesto se avessi risparmi o qualcuno che può fare da garante, prima di comunicarmi che il mutuo massimo è di 35 anni. Ho risposto che avrei preferito fosse di trenta, non non voglio lasciare il mutuo a mia figlia ma la casa”.

E così, la Oggiano si trova in una situazione oggettiva di difficoltà: “Gli affitti, soprattutto a Cagliari, sono alle stelle. Per questo motivo cerco un appartamento o nella stessa Quartucciu, o a Selargius o a Monserrato, in affitto, che non superi i 450 euro al mese, grande almeno sessanta metri quadri. Chiunque possa aiutarmi mi contatti all’indirizzo email: stefania.oggiano@gmail.com “.