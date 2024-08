Il dramma di camerieri e chef sardi: “Lavoriamo a pieno ritmo tutta l’estate ma 1500 euro non ci bastano”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Hanno quattro numeri in testa che, messi in fila, non li fanno dormire la notte: “1500”. Sono gli euro, netti, che prendono ogni mese per lavorare come camerieri o chef negli alberghi e strutture ricettive della Sardegna. Ecco chi sono i lavoratori col contratto bloccato dal 2018. Confindustria non accetta nessun rinnovo, intanto però il mondo va avanti e la vita costa sempre di più. E, seppure non si sia a livello di difficoltà nel mettere insieme il pranzo con la cena, ci sono famiglie che non possono togliersi nemmeno mezzo sfizio e devono, quasi, contare il centesimo che esce. E evitare in tutti i modi che esca, sennò poi si rischia di andare con i conti in rosso. Supportati da Cgil, Cisl e Uil, hanno iniziato un lungo periodo di proteste i lavoratori del sud della Sardegna. Agosto inoltrato, i turisti non mancano e nemmeno il lavoro. Ma se poi la paga è troppo bassa, paragonata ai prezzi pazzi in tutti i settori, si lavora male, sotto stress e col pensiero fisso di risparmiare a più non posso per arrivare al giorno trentuno, o trenta, di ogni mese con un po’ di euro ancora in tasca.

Enrico Corda, da Uta, 40 anni, lavora come cameriere in un albergo a Cagliari. Va da una parte all’altra per servire i clienti: “Stipendio fermo dal 2018 ultimo contratto rinnovato, sono ancora in attesa e quelli come me sono gli unici nel comparto del turismo Confindustria si è messa di traverso, lavoro da vent’anni. Faccio le mie otto ore giornaliere, il problema è che col contratto fermo e carovita che galoppa, lo stipendio di 1500 euro non basta più, mancano all’appello duecento euro. Non ce la si fa più, dal cibo al gasolio per spostarsi tutto è aumentato, sono costi vivi che vanno sostenuti. Vivo con la mia compagna, la paga è molto bassa”. Si arriva a fine mese? “Sai che devi arrivarci facendo i salti mortali”. Attende un contratto più sostanzioso dal 2018 anche Christian Ghiani, 46 anni, chef di bar: “Attendo anche io aumento del contratto fermo da sei anni, non capisco per quale motivo non lo rinnovino. Io lavoro 40 ore ogni settimana e porto 1500 euro netti, non bastano, bisogna adeguarsi al costo della vita, aumentano prezzi e allora anche stipendi. Anche mia moglie lavora nello stesso settore e, in due, arranchiamo. Rinunciamo alle uscite, a mangiare una pizza, il tempo libero, niente ferie fuori Cagliari, se le facciamo rinunciamo sempre a qualcosa. Dopo tanti anni di lavoro non è giusto, dobbiamo cercare di convincere Confindustria a rivedere i contratti, noi del turismo non dobbiamo stare indietro”. E il carico di lavoro aumenta per il pienone di turisti: “Di conseguenza più stress e tensione, abbiamo bisogno di riposare e di essere sostituiti”.