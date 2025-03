In sella alle due ruote sin da piccolo, la sua passione lo ha portato sul podio regionale: ieri purtroppo la grave caduta nel circuito di Gonnesa, immediati i soccorsi che hanno stabilizzato il giovane prima di essere trasportato con l’elisoccorso al Brotzu di Cagliari dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Stava disputando la gara presso l’Arena Cross Gonnesa, dove era in corso la 2° prova del Campionato Regionale, quando ha perso il controllo del suo mezzo ed è finito a terra, immobile. Per lui sono state necessarie le manovre per stabilizzare le condizioni di salute, apparse sin da subito preoccupanti, per poi essere trasportato nel nosocomio cagliaritano. La competizione è stata interrotta e da allora sono incessanti gli incoraggiamenti da parte di amici e conoscenti per il giovane ventenne: “Forza campione non mollare”, “riprenditi preso Riccardo” si legge.

Pittau fa parte del motoclub “Il Castello Sardara”.