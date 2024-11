Il disastro sanità continua: piove dentro il pronto soccorso del Brotzu, emergenza all’ospedale (VIDEO TIK TOK)

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Non è la prima volta, eppure l’ospedale Brotzu di Cagliari sembra non aver ancora imparato la lezione: anche questa volta, il pronto soccorso si è ritrovato quasi inagibile alla prima pioggia della stagione. L’acqua che scende dai tetti giusto all’ingresso dell’aerea triage, pannelli del soffitto scoperti, i secchi per terra a “tamponare” il disagio ed evitare il peggio. È questa la situazione in cui versa l’ospedale da questa mattina, sotto gli occhi increduli di tutti. Un’area fondamentale della struttura, che per prima dovrebbe soccorrere chi ha bisogno, è stata immortalata in condizioni inammissibili e intanto continua a montare la polemica.

Ma è solo l’ennesima prova del disastro sanitario in cui la Sardegna versa.

E se nel frattempo sono partiti i lavori di ristrutturazione proprio della zona pronto soccorso per il Covid, intanto i sardi sono costretti a curarsi in un’area che avrebbe bisogno di ben altra manutenzione. Un’emergenza che sicuramente ha lasciato il segno -quella del Covid- che però, dopo quasi 3 anni di relativa calma piatta, sembra proprio suggerire di puntare lo sguardo altrove.

