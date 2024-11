Cagliari, aggredita fisicamente e sessualmente per aver difeso due amiche: botte e molestie sessuali a Stampace

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari – Aggredita fisicamente e sessualmente per aver difeso due amiche: momenti di paura sabato notte a Stampace, nella scalinata adiacente alla chiesa di Sant’Anna, due individui hanno avvicinato le giovanissime. Una diciottenne ha reagito subendo botte e molestie sessuali, la ragazza, poco dopo, ancora in scossa, ha chiesto aiuto agli operatori di strada che erano al lavoro in via Baylle. Il fatto è avvenuto sabato sera, verso le 21,30: sul posto anche la polizia, allertata dal team ComuniTeen, che il venerdì e sabato sera opera in strada a favore dei giovani. A raccontare l’accaduto è Luca Pisano, psicoterapeuta, coordinatore del team IFOS psicologi operatori di strada: “La ragazza sapeva che noi eravamo presenti, non ci ha visti nelle scalette ed è venuta in via Bayle, ha raccontato quanto accaduto, l’abbiamo rassicurata, era molto scossa, abbiamo quindi allertato la polizia che ha sostenuto la giovane”.

Non solo: in quei momenti di paura “in cui la ragazza è intervenuta per difendere le amiche ed è stata aggredita anche sessualmente, è riuscita a scattare una foto a uno dei due individui che ha, poi, fornito alle forze dell’ordine”.

“Ha reagito, ha difeso le amiche e ha cercato gli operatori di strada per chiedere supporto”.

Una vicenda, l’ennesima, che avviene nel cuore del capoluogo sardo, tra la Marina e Stampace, i quartieri storici, diventati quasi terra di nessuno. Si animano all’insegna della criminalità, fertilizzante per il disagio giovanile che affonda le radici in un tessuto che va ben oltre a ciò che è lecito e che non rientra nel giusto e sano divertimento. “Bambini dagli 11 anni in su girano la notte per la Marina, in uno stato di evidente alterazione”. Alcol, droga, insomma, tra i giovanissimi che alle 23 dovrebbero già essere a letto e invece girano da soli in quel labirinto di vie e vicoli dove da anni si concentra la voglia di trasgredire regole e leggi. Ed è per questo che il progetto messo in campo dal Comune, ComuniTeen, servizi educativi per minori e giovani a rischio di emarginazione ed esclusione sociale, prevede anche gli operatori di strada, nelle ore più a rischio, per aiutare, supportare e parlare con i giovani.

Un progetto che sposa la sicurezza di polizia e quella di comunità: “Noi operatori di strada lavoriamo anche con residenti e commercianti al fine di instaurare una sinergia di forze per modificare la situazione”. Incontri e dialoghi che avvengono con gli operatori, si raccolgono le testimonianze, si ascoltano i disagi per mettere in campo una strategia da adottare. “Nessuno è contro il divertimento, questo però deve essere sicuro”, lontano dalle sostanze da sballo, dalle risse e dalle provocazioni, dal sesso consumato con troppa disinvoltura. Una rete che analizza le problematiche, i punti di partenza come le attività commerciali che vendono alcolici ai minori, per esempio. La bomba poi esplode, tra mille polemiche e pericoli, i residenti oramai sono esasperati: “Il team dialoga con tutti e grazie a don Marco Lai abbiamo aperto un tavolo di confronto, per capire le problematiche per studiare una strategia”. Senza nessun escluso, coinvolti anche i genitori dei giovanissimi, al fine di incentivare il controllo sui minori e sensibilizzarli a una vita da vivere e da godere, ma con le giuste misure e i sani principi che comportano un beneficio collettivo.