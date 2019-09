“Il decoro della città di Cagliari: a chi importa?”

“Proprio all’angolo tra il Corso e la Via Sassari da mesi ci sono le due fioriere indicate nella foto, che piene di terriccio e rotte dai vandali, sono come un cazzotto in faccia.

Eppure gli amministratori di ieri e di oggi le hanno viste e tollerate come le hanno viste e le vedono i dirigenti, i vigili urbani, i giardinieri che ogni giorno circolano nel centro storico ed in particolare tra il Corso e Via Sassari ma nessuno ha fatto nulla per eliminare tale sconcezza, indecorosa per la Città. É indice di un lassismo generalizzato”.

Marcello Roberto Marchi