Il CTM risponde celermente alle dichiarazioni della segretaria generale della Fit Cisl Sardegna, Claudia Camedda circa i disagi significativi sia per gli utenti che per i lavoratori del settore causati dai nuovi bus elettrici.

“In merito alle recenti dichiarazioni della FIT CISL sui presunti malfunzionamenti dei nuovi mezzi, rimaniamo stupiti dal fatto che l’Organizzazione Sindacale non abbia ritenuto opportuno interpellarci direttamente prima di diffondere un comunicato stampa così allarmistico e non corrispondente alla situazione reale” – rispondono dal CTM. “Desideriamo ribadire che i nuovi mezzi in servizio sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità e manutenzione e che, contrariamente a quanto insinuato, non vi è stato alcun impatto sulla sicurezza o sulla continuità del servizio.”

“Come ogni nuova tecnologia – sottolinea CTM – è naturale attraversare un periodo di assestamento, che è e sarà gestito con la massima professionalità per garantire standard elevati ai nostri passeggeri. Ribadiamo la nostra piena disponibilità a confrontarci con le Organizzazioni Sindacali nelle sedi opportune, come sempre fatto, per affrontare eventuali questioni o dubbi in modo costruttivo e trasparente.”