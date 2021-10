Il Covid alle corde in Sardegna, solo 51 casi e decine di sardi usciti dal tunnel dell’isolamento

Il Covid è ormai alle corde in Sardegna: tra vaccinazioni che procedono spedite e migliaia di test al giorno, sono pochissimi i sardi risultati positivi anche nelle ultime ventiquattro ore, stando al bollettino diramato alla Regione: la curva del contagio è quasi piatta, si registrano infatti 51 ulteriori casi confermati di positività sulla base di 2310 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10374 test. E arrivano buone notizie anche dagli ospedali: diciotto i ricoverati in terapia intensiva, solo uno in più rispetto a ieri, mentre dai reparti standard sono finalmente uscite altre tre persone: attualmente sono centosette i letti occupati nei reparti dei Covid hospital non gravi. E c’è anche un crollo continuo dei sardi in isolamento: 1790, in appena un giorno si registrano 48 ormai ex malati Covid. Numeri più che confortanti, che contribuiscono a tenere la nostra regione in piena zona bianca.

E c’è solo una vittima da registrare nelle ultime ventiquattro ore: si tratta di un uomo di ottantotto anni, risultato positivo al virus, che viveva nel Sud della Sardegna.