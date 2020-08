Il Coronavirus ritorna anche a Sinnai: “Un positivo, rispettate tutte le prescrizioni”

Il Coronavirus ricompare anche a Sinnai. As ufficializzare la presenza di un contagiato in città è lo stesso sindaco Tarcisio Anedda: “Si comunica che nella tarda serata di ieri,17 agosto, è pervenuta la segnalazione, da parte delle autorità sanitarie, della presenza di un caso positivo in isolamento domiciliare a Sinnai”. Un solo caso, ma ovviamente abbastanza per richiamare tutti i cittadini al senso di responsabilità: “Si raccomanda pertanto il massimo puntuale rispetto di tutte le prescrizioni in materia di prevenzione emanate dalle autorità governative, regionali e comunali”.