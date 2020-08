Incendio in un’abitazione in via Goldoni a Cagliari.

I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti questa mattina per l’incendio di un’abitazione in via Goldoni. Sul posto una squadra che, con il supporto di un’autoscala, è intervenuta per spegnere le fiamme che hanno avvolto un materasso.

Le persone sono state messe in sicurezza,

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto anche la polizia.