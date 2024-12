Un evento dedicato all’umanità, alla passione e ai talenti che rendono il Gruppo Renovatio un esempio di crescita condivisa e innovazione radicata nel territorio. Venerdì 6 dicembre, il prestigioso Teatro Doglio di Cagliari ha ospitato il Christmas Party del Gruppo Renovatio, un’occasione per celebrare non solo il Natale, ma anche il percorso straordinario che ha visto il Gruppo evolversi come un punto di riferimento per il territorio sardo.

Nato e cresciuto in Sardegna, il Gruppo Renovatio – che include aziende come Ajò Energia, Call Mia, Energia Mia, Cut52, Beauty52 ed ETS – ha fatto del concetto di “persone al centro” il fulcro della sua visione. Una storia di crescita dal basso, come tutte le belle storie, che dimostra che “insieme si può”: credendo nel potenziale delle persone, nei loro talenti e nel territorio che li circonda.

La serata al Teatro Doglio è stata un vero e proprio viaggio emozionale: attraverso interviste ai protagonisti, momenti di storytelling e spettacoli coinvolgenti, il pubblico ha ripercorso gli anni di attività del Gruppo. Un racconto che ha intrecciato le vicende personali di chi ha contribuito alla crescita di Renovatio con la mission aziendale: costruire un futuro basato su collaborazione, innovazione e sostenibilità.

“Non esistono aziende senza persone, e non esiste futuro senza comunità,” ha sottolineato uno dei fondatori del Gruppo durante il suo intervento. “Il nostro obiettivo è continuare a crescere, mantenendo il territorio e i suoi talenti al centro di tutto ciò che facciamo.”

Tra momenti di riflessione e di intrattenimento, il Christmas Party ha dimostrato ancora una volta come il Gruppo Renovatio sia capace di unire visione imprenditoriale e valori umani. Un modello di sviluppo sostenibile che punta sulla forza della collettività e sul legame con la Sardegna, con uno sguardo sempre rivolto al futuro.

Il successo della serata non è stato solo una celebrazione, ma anche un invito a continuare a credere nella forza del “fare insieme”. Il Gruppo Renovatio si prepara così a nuove sfide, sempre con il cuore e le radici saldamente ancorate alla sua terra.