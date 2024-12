Una malattia l’ha portata via troppo presto, aveva 49 anni, sempre sorridente e amica di tutti, e sono proprio loro, gli amici-colleghi del mercatino che ricorderanno così Teresa. Mercoledì è stata salutata nella parrocchia Madonna del Suffragio “Cep”, una folla immensa ha abbracciato il marito Andrea e tutta la sua famiglia durante il funerale. Un’ultima opera è stata messa in atto dai familiari per meglio rappresentarla, “non fiori, ma opere di bene”. Perché Teresa Melis era così, dolce, gentile e sempre a disposizione per aiutare il prossimo. Forse anche per questo motivo è entrata indelebilmente nel cuore di colleghi e visitatori di quel mercatino rionale dove tutti si conoscono, tra lavoro e risate, ma anche lacrime, purtroppo, oggi versate per la donna sempre sorridente e che si prodigava per chi si trovava in difficoltà.