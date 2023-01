Il centrodestra si spacca sullo stadio del Cagliari: i 50 milioni in Finanziaria li porta Fdi

La Giunta non decide e Fratelli d’Italia sceglie di andare alla rottura. L’argomento è quello che è diventato centrale in consiglio regionale da qualche giorno: il nuovo stadio del Cagliari. Servono 50 milioni di euro, ma dalla giunta l’atteso finanziamento non è arrivato: e così, mentre il presidente Solinas e l’assessore Fasolino non prendono una posizione netta, oscillando fra promesse e rinvii, Fratelli d’Italia ha appena depositato un emendamento per portare in aula i soldi che servono. Beneficiario è il Comune di Cagliari. I fondi sono suddivisi in questo modo: 20 milioni per il 2023, 15 per il 2024 e 15 per il 2025.

Una vera e propria sfida nei confronti della giunta, di sicuro con il benestare dei vertici nazionali, visto che in questa infinita querelle Truzzu pare abbia coinvolto la premier Meloni per cercare di smuovere le acque e soprattutto per provare a portare a casa il risultato. L’emendamento alla Finanziaria regionale che autorizza la spesa di cinquanta milioni di euro spalmati in tre anni è stato presentato in vista della candidatura dell’Italia candidata come paese ospitante degli europei 2032.

La rottura fra Fratelli d’Italia e i sardisti del Psd’az di Solinas, che ha sottolineato la necessità di considerare anche altre necessità e priorità, è solo l’inizio della battaglia politica che aspetta la Sardegna nei prossimi mesi in vista della candidatura alla presidenza alle regionali di febbraio 2024 che la premier Meloni rivendicherà per il suo partito.