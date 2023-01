A Cagliari arriva il carcere di massima sicurezza: allarme dalla magistratura

Arriva il 41 bis a Cagliari, nel carcere di Uta. Le celle aprono ai detenuti più pericolosi, in regime di massima sicurezza, ma dalla magistratura arriva un forte allarme. E non solo per ovvie ragioni di sicurezza, ma anche per il carico aggiuntivo di casi giudiziari senza che però sia previsto un incremento al numero di magistrati.

“Il tasso nazionale di sovraffollamento – ha detto la presidente della Corte d’Appello di Cagliari Gemma Cucca – è attualmente pari al 107,7% con un punto percentuale in aumento rispetto alla rilevazione dell’anno precedente. Il dato della Sardegna è in linea con quello nazionale”. Una situazione che costringe a compiere considerevoli sforzi nell’assenza di adeguati stanziamenti e di risorse, in una situazione di sovraesposizione e di sovraccarico di competenze e di impegni”.