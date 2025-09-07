Una vittoria straordinaria quella ottenuta oggi in Thailandia contro la Turchia da parte delle azzurre del Volley. Fra loro, spicca una meravigliosa ragazza sarda: Alessia Orro, che ancora una volta ha dimostrato il suo immenso talento. La campionessa è stata infatti premiata anche come MVP del torneo e come miglior palleggiatrice. L’ennesimo tassello ad una carriera sempre più luminosa, fatta di sacrifici, costanza e stoffa innata.

Orgogliosa anche la Presidente Alessandra Todde: “Un successo che ci rende fieri perché porta con sé anche l’orgoglio sardo grazie ad Alessia Orro, che è stata premiata come miglior palleggiatrice del torneo”, scrive la governatrice sarda. “Alessia, simbolo di passione e grandissima determinazione, spero diventi fonte di ispirazione per le generazioni più giovani. “