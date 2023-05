Il carcere di Uta è un inferno: “Detenuto si dà fuoco, ora subito un commissario straordinario”

Michele Cireddu della Uil non usa mezzi termini per commentare l’accaduto: “Ancora un episodio critico nell’Istituto i UTA dove un detenuto arcinoto in tutti gli Istituti della Sardegna per i suoi atteggiamenti aggressivi, si e’attaccato la carta nel corpo e si e’ dato fuoco. E’ stato provvidenziale l’intervento degli Agenti”