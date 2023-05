Cagliari perde Daniela Zedda, la fotografa appassionata della cultura: grande cordoglio in città. Ci ha lasciato a 64 anni Daniela, una delle migliori fotografe di Cagliari, sempre presente nei più importanti avvenimenti culturali: la vedevi spesso girare in bici, e sempre con la sua Nikon ai festival o ai migliori concerti. A ogni spettacolo in ogni teatro, lei c’era praticamente sempre, e senza disturbare realizzava bellissime immagini degli eventi che resteranno come un gigantesco archivio. Quella di una donna che non c’è più, ma il suo ricordo resterà indelebile per tutti coloro che l’hanno conosciuta.