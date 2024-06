Il Cagliari pronto per Davide Nicola, dall’Empoli alla panchina rossoblù: nell’accordo spunta anche Luperto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Davide Nicola è dato praticamente per certo sulla panchina del Cagliari. Il dopo-Ranieri è rappresentato all’allenatore che ha guidato e portato alla salvezza l’Empoli, specializzato appunto in rimonte utili per evitare retrocessioni. Vari rumors parlano di un accordo economico di oltre 4 milioni per portare in Sardegna anche il centrale Luperto, che rappresenterebbe una valida alternativa a Dossena, atteso con molta probabilità a Como. È lo stesso Cagliari che sta puntando a rafforzare soprattutto la difesa e, a meno di due mesi dall’inizio del campionato, bisogna trovare tutti gli accordi definitivi sui nuovi nomi. Quello del mister è naturalmente il più atteso, anche perchè “mister salvezze” Nicola fa intuire che la volontà della società di Giulini sia quella di regalare emozioni non certo stellari ai tifosi: una tranquilla salvezza, la sufficienza minima per restare ancora in serie A.

Intanto, ieri è partita la campagna di abbonamenti per la nuova stagione. Sino al prossimo sette luglio potranno confermare l’abbonamento solo gli abbonati alla stagione precedente che intendono mantenere anche lo stesso settore e posto.