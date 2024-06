Cagliari, la cena a domicilio piace sempre di più: volano kebab e poke, resiste la pizza

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I cagliaritani amano ordinare la cena a domicilio e i piatti classici del food delivery continuano a mietere consensi. Ma a questi si aggiunge, quest’anno, una passione crescente per il kebab, i cui ordini sono aumentati del 68% nel primo trimestre del 2024, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. È questo il ritratto dei gusti dei cagliaritani a tavola che Deliveroo, la piattaforma dell’online food delivery, rivela in occasione del 6° anniversario del servizio in città. Un compleanno che l’app celebra con un aumento del numero dei ristoranti partner che hanno deciso di fare il proprio ingresso in piattaforma del 32% nel primo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nella classifica dei piatti più ordinati dai cagliaritani su Deliveroo troviamo sul podio il poke hawaiano seguito dalla pizza, in diversi gusti. Nell’ordine: la margherita, la wurstel, la capperi e acciughe e quella ai funghi. Il resto della top 10 è occupato dalla piadina, da tre piatti della cucina cinese come gli involtini primavera, i ravioli di carne alla griglia e il riso alla cantonese. A riscattare l’onore italiano è la carbonara, che chiude in decima posizione.

Il weekend è il momento preferito per ordinare, in particolare all’ora di cena di sabato e domenica.

Ecco la top ten dei piatti più ordinati: Poke, Pizza margherita, Pizza wurstel, Pizza capperi e acciughe, Pizza ai funghi, Piadina, Involtini primavera, Ravioli di carne alla griglia, Riso alla cantonese, Pasta alla carbonara.

Allo stesso tempo, cresce anche l’abitudine ad utilizzare l’App Deliveroo per fare la spesa. Di seguito, la classifica dei 10 prodotti più ordinati dai cagliaritani dai supermercati presenti in piattaforma: Filetti di pollo, Acqua minerale naturale, Latte parzialmente scremato UHT, Grana padano DOP grattugiato, Pomodorino datterino, Cordon bleu con pollo, Mozzarella, Uova fresche, Cotolette con pollo e spinaci, Prosciutto cotto alta qualità.

