Il Cagliari liquida la Carrarese 3-1: gol all’esordio per Piccoli, poi super Pavoletti e Prati

Davide Nicola non stecca la prima ufficiale, il suo Cagliari liquida la tutt’altro che pericolosa Carrarese per 3-1 in Coppa Italia e i rossoblù vanno avanti nella competizione, a fine settembre sfida alla più compatta Cremonese. C’è da segnalare, nella gara della Unipol Domus, il gol all’esordio ufficiale di Piccoli, è lui a siglare il primo vantaggio dei sardi al minuto 33, imbeccato alla perfezione da Luperto. Il due a zero porta la firma, involontaria, di Paoletti, che tocca di schiena la palla calciata su punizione da Marin e toccata prima di testa da Piccoli. Si va negli spogliatoi con un rassicurante due a zero in tasca.

A inizio ripresa qualche minuto di affanno per il Cagliari, con la Carrarese che accorcia le distanze grazie a una imprecisione in difesa: su un cross Augello si fa anticipare da Zanon, palla a Panico e rete. Ci pensa però Viola a rimettere le giuste distanze tra le squadre al minuto settantuno. Entrambi gli allenatori non lesinano sui cambi, ma alla fine il risultato non cambia. Tre a uno, buona la prima gara ufficiale per il Cagliari. La testa è già, tutta alla serie A: domenica sera, tra sei gironi, esordio con la Roma.