Taxi introvabili a Cagliari, Zedda blocca l’idea di Truzzu e punta sulle auto speciali per le corse notturne

Per risolvere il problema dei taxi introvabili di notte in città l’ex primo cittadino aveva deciso di rilasciare 18 nuove autorizzazioni. Ma il nuovo sindaco ferma tutto e istituisce la “doppia guida”: l’auto potrà essere utilizzata da un secondo operatore nell’orario in cui il titolare non è più in turno