A Quartu risorge lo storico campo di Flumini: erba sintetica e spazio per padel e tennis

Il campo sportivo di Flumini rinascerà entro il 2026. Passo avanti decisivo della Giunta Milia con l’approvazione del documento di indirizzo alla programmazione. Addio a tribune tutte arrugginite e malandate e lamponi vecchi e malfunzionanti. Ci sono finalmente i soldi per intervenire, ben 875mila euro utili per il documento di indirizzo alla programmazione. La storia è già nota: il campo versa in condizioni pietose, oggi è simile a un campo di patate e il risultato è che migliaia di quartesi hanno perso un punto di riferimento per lo sport. Ma ora si cambia, come annuncia l’assessore comunale dei Lavori Pubblici, Antonio Conti: “Entro l’anno contiamo di perfezionare l’affidamento di lavori, possibili perché ci sono finalmente i soldi”.

Nelle carte la fine delle opere del restyling completo è segnata a dicembre 2026, ma potrebbe esserci una netta accellerata. “Poi sarà dato in concessione e chi lo avrà,nel caso, potrà proporre e svolgere anche sport differenti ma praticabili negli spazi rinnovati”. Tra questi figurano anche, proprio per le caratteristiche che un privato potrebbe voler cercare, anche padel e tennis, come ipotizzato in più di un’occasione anche un anno fa.