Il Cagliari Calcio non dimentica la sua tifosa Claudia: una targa su una seduta della curva

Era bellissima, un sorriso che raccontava la sua voglia di vivere, in curva sud con il suo papà che gli ha trasmesso l’amore per i Cagliari Calcio: ieri, prima del fischio che ha dato il via al campionato di serie A, Leonardo Pavoletti ha voluto abbracciare il papà di Claudia Salis. Faceva parte del “Cagliari Fan Club Bindua Iglesias Nebida Rossoblu” che, anche ieri, era presente allo stadio con il ricordo della giovane tifosa. “Sempre nei nostri cuori. Ringraziamo il Cagliari Calcio nelle figure del direttore generale Stefano Melis e lo SLO Giorgia Argiolas per la targa dedicata alla nostra cara Claudia” ha espresso il “Cagliari Fan Club”.