A Sestu un quartiere in ostaggio della malamovida

In una attività commerciale a Dedalo la festa è assicurata pressoché ogni sera per intensificarsi il fine settimana: con audio e video a portata di mano, i residenti espongono il disagio del frastuono notturno che va avanti ben oltre l’orario stabilito per un quiete vivere. Nessuno scontro personale con chi lavora e anima le serate, “ciò che chiediamo è solo quello di avere rispetto per chi la mattina si alza presto per andare al lavoro. La musica è bella ma il volume è decisamente troppo alto. Urla e schiamazzi, inoltre, fuori dal locale assieme al Karaoke accentuano il disagio e, per ogni occasione o ricorrenza come un compleanno, vengono sparati i fuochi d’artificio nel parco di via Monserrato. Abbiamo segnalato più volte la situazione alle autorità preposte senza successo. Per noi la vita è diventata impossibile, alcuni dei residenti pensano di vendere la casa perché dormire la notte è diventato un lusso”. La segnalazione giunge da un gruppo di cittadini che chiede di preservare la privacy “perché c’è chi teme ritorsioni”.

“A ferragosto sono stati sparati i fuochi alle 4 del mattino e, sino ad allora, la musica ad alto volume ha rimbombato in tutto il quartiere”. Un appello, insomma, da parte dei cittadini ai gestori del locale, ossia quello di abbassare i decibel della musica e rispettare gli orari, “dormire è un nostro diritto”. Non solo: un richiamo anche alle istituzioni per “far rispettare le giuste norme in modo tale da accontentare tutti”.