Il bel gesto a Monserrato: mazzi di fiori a disposizione di chi non può comprarli per i propri cari estinti

Monserrato – Mazzi di fiori a disposizione di chi non può comprarli per i propri cari estinti: sulla panchina all’ingresso del cimitero, l’iniziativa da parte di una impresa locale privata che ha confezionato e donato le composizioni floreali. Sono tutti in fila, semplici ed eleganti, rose, gigli abbracciati da un fiocco, che esprimono un pensiero di vicinanza verso chi non ha potuto portare un dono in memoria dei cari defunti. Un biglietto anonimo è posato accanto ai fiori: “Se non ti puoi permettere un fiore per un tuo caro prendine uno”.

“Si trovano nella panchina all’ingresso principale del cimitero di Monserrato” si legge in gruppo social, in modo tale che il messaggio arrivi a tutti e che nessuno si senta escluso nei giorni in cui, più che mai, si ricorda chi non c’è più.