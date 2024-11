Lutto nel mondo della botanica a Cagliari, addio al 55enne Massimiliano Deidda: fulminato da un malore fatale

Cagliari – Lutto nel mondo della botanica, addio a Massimiliano Deidda, 55 anni: biologo, divulgatore scientifico, guida ambientale escursionistica, esperto delle piante officinali del Gutturu Mannu. Colleghi, amici e studenti increduli: “Come faremo senza te? Eri un dotto della botanica”. Residente a Dolianova, sempre in mezzo alla natura, tra fiori e piante, nei boschi tra i monti che tanto amava: viene ricordato così l’esperto che divulgava la natura, le sue proprietà, meraviglie da osservare, ammirare ed estrapolare, assaporare con il gusto e l’olfatto. Escursioni alla ricerca della piante selvatiche commestibili, i suoi seguaci sempre attenti dietro e affianco a lui per cogliere l’essenza di una singola foglia, petalo o fiorellino ubicati tra rocce o rovi. Oggi l’esperto erborista viene ricordato con profondo dolore, “devo a te tutte le mie conoscenze botaniche” esprime un collega. “Ciao Massimo, è stato davvero bello conoscerti come persona e come professionista. Mi mancherai” ha espresso il geologo Luigi Sanciu.