“Il 4 maggio tutti in strada? Non proprio. Lavoriamo con le compagnie telefoniche per ottenere i flussi di chi si sposta”

“Non immaginiamoci che il 4 maggio torneremo tutti in strada, non sarà così, serviranno gradualità e prudenza. Con Atac stiamo lavorando assieme alle compagnie telefoniche per ottenere, in maniera assolutamente anonima, i flussi di quanta gente si sposta e quali linee utilizza maggiormente”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervistata a ‘Centocitta” su Radio1.

