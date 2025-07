Non è chiaro cosa sia accaduto ieri mattina all’aeroporto bergamasco Orio al Serio, quando il 35enne Andrea Russo è stato risucchiato dal motore di un aereo in fase di rullaggio. La Procura di Bergamo ha infatti deciso di aprire un’inchiesta per istigazione al suicidio. Inoltre, è importante capire come il giovane abbia eluso la sicurezza e quindi verificare se ci sino state delle falle in merito. Al fine delle indagine saranno perquisite la 500 rossa di Russo con la quale era arrivato all’aeroporto e la casa del giovane.

Anche Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ha chiesto a Sacbo, la società di gestione dello scalo bergamasco, una relazione dettagliata su quanto accaduto. L’obiettivo è sempre quello di verificare come Russo sia arrivato in pista dove stava per decollare il veivolo e cosa è accaduto in quei drammatici frangenti prima della tragedia.

