Un assassinio brutale quello che coinvolse 5 anni fa il giovane Giuliano Palozzi, massacrato di botte a 35 anni a Rocca di Papa da Franco Lollobrigida per un debito di appena 25 euro.

Giuliano non morì subito ma dopo alcuni mesi di agonia. Una perdita che papà Guglielmo, 62 anni, non ha potuto mai accettare, soprattutto dopo che l’assassino del suo ragazzo- condannato a 10 anni di reclusione- ricorrendo in Cassazione era tornato a piede libero. Poi, il tragico incontro fra padre e carnefice, una lite e lo sparo fatale alla schiena che ha ucciso Lollobrigida. Vendetta e disperazione per in padre che è stato subito fermato dai carabinieri senza opporre resistenza.

In foto, la vittima Franco Lollobrigida