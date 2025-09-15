“Chiunque lo avvistasse è pregato di contattare immediatamente i Carabinieri di Iglesias (0781 398300) o la Polizia Locale (0781 274350)” ha comunicato il Comune.

L’appello della figlia: “Chi lo vedesse o avesse solamente il dubbio che possa essere lui mi contatti subito, altrimenti cercate di tenerlo lì con voi.

È una persona sicuramente spaventata quindi si è chiuso a riccio… INNOCUO come un bambino di 2 anni vi lascio il mio numero tranquillamente 3275795557 grazie mille a tutti per l’aiuto che ci state dando”.

Iglesias, Giuseppe Marchesi, 77 anni, scomparso da casa l’8 settembre: si è allontanato e da allora si sono perse le sue tracce.