Iglesias, va a fuoco l’archivio della scuola: intervento dei vigili

Iglesias, incendio all’interno di una scuola, i Vigili del Fuoco evitano la propagazione delle fiamme all’intera struttura.

Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115 del Comando di Cagliari, la squadra di pronto intervento “5A” del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Iglesias è intervenuta nella scuola statale numero 2 per un incendio che si è sviluppato all’interno di uno dei locali utilizzato come archivio documentazione.

Il rogo si è sviluppato coinvolgendo cartelle, plichi e fogli.

Gli operatori all’arrivo sul posto si sono subito addentrati nei locali e hanno spento il rogo. Successivamente hanno provveduto allo smassamento del cartaceo per effettuare la bonifica dei focolai residui mettendo in sicurezza il locale coinvolto.

Il tempestivo arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme ai locali e aule dell’intera scuola.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di loro competenza.